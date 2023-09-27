英THE公布2024世界大學排名　港大排第35位

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，THE）今(27日)公布2024年世界大學排名，英國牛津大學排名第一，美國史丹福大學及麻省理工學院分別排第二、三位。至於中國清華大學及北京大學則排第12及第14位，香港大學亦排第35位，不及排名19位的新加坡國立大學。

排名根據教學、研究環境、研究質素、產業及國際展望評分，其中牛津大學平均取得98.5分排名第一，頭10位其餘大學均來自英國或美國。至於清華大學是排名最高亞洲學府，與北京大學及新加坡國立大學一同躋身頭20位。

若只細看在港大學，香港大學繼續排頭，香港中文大學及香港科技大學分別排第53和第64位，而香港城市大學亦排第82位，香港理工大學則排第87位。

2024年世界大學排名（只列部分）：

1. 牛津大學

2. 史丹福大學

3. 麻省理工學院

4. 哈佛大學

5. 劍橋大學

6. 普林斯頓大學

7. 加州理工學院

8. 倫敦帝國學院

9. 加州大學柏克萊分校

10. 耶魯大學

12. 清華大學

14. 北京大學

19. 新加坡國立大學

35. 香港大學

53. 香港中文大學

64. 香港科技大學

82. 香港城市大學

87. 香港理工大學