救世軍與露宿者共渡中秋　向逾百名油尖旺街友送月餅

明日(29日)便是中秋佳節，不少人準備好跟家人團團圓圓食月餅賞月，但經濟能力有限的露宿者卻未必有此機會。有見及此，救世軍露宿者綜合服務隊（油尖旺）日前聯同救世軍九龍中央堂的部隊軍官及義工，走遍油尖旺區的大街小巷，向逾100名街友贈送月餅，以及裝有水果飲品、毛巾等日用品的禮品包，獻上佳節祝福。有露宿者與義工互相寒暄和祝福，亦有露宿者在接過禮物後，致以由衷感謝與笑容。

另外，救世軍今年續舉辦「心好月圓」中秋行動，目標籌集3.5萬個月餅及善款63萬港元，以幫助3萬名有需要人士，包括但不限於長者、露宿者、低收入家庭等。救世軍九龍中央堂部隊軍官林李内欣指，隨著社會復常，街頭再次變得熱鬧繁華，但大眾不可因而忽視身陷困境的社群，形容任何人都有權利享受中秋節喜樂。

救世軍露宿者綜合服務自2002年成立至今，持續為露宿者及面臨無家狀況人士提供庇護所和全人關顧服務，如個案輔導、外展探訪、經濟支援等，露宿者服務更由去年10月1日開始，從油尖旺區伸延至九龍及新界區域，涵蓋全港85%露宿者。