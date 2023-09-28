暢道項目屢爆財困停工　政府暫停承辦商投標工程合約

政府在2012年「人人暢道通行計劃」，至今仍「龜速」進行。近日負責觀塘樂華南邨行人隧道加建升降機工程的承建商--均安建築有限公司爆出財困醜聞，而該承建商亦早前前科。本報發現該承辦商承包14項升降機工程項目，當中3項工程發生拖糧或財困，令項目延期竣工。有議員建議當局即使在批出合約後，每年都要監察承辦商的財政狀況，同時要求路政署徹底交代有多少承建商陷入財困，甚至延誤工程及懲處方法，督促工程追回進度。路政署回覆東網時指已要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，承建商亦應政府要求由自願暫停相關公共工程合約的投標資格。

政府早前向均安建築有限公司批出價值2.68億元的合約，負責為東區、九龍城、觀塘、深水埗及黃大仙共11條行人天橋、1條高架行人道和2條行人隧道加建共19座升降機，項目在2019年10月動工，預計在2023年7月完工。惟直至本月部分工程仍在施工階段。

其中觀塘樂華南邨的工程項目，路政署在觀塘區議會下交通發展及運輸委員會上，在議員多番追問下才爆出外判承辦商因財困無法開工，但原來部門早於3月得悉，卻一直沒向觀塘區議會報告。

不單止樂華南邨嘅工程，東網亦發現該承辦商早於2022年在横跨紅磡南道近紅菱街及黃埔街，以及橫跨竹園道連接鵬程苑及竹園南邨等兩項目均有出現財政問題，更拖欠僱員薪金，連同觀塘樂華邨共3項工程。

路政署回覆東網時指該承建商14個項目中只完成其中3個項目，相關升降機現已開放給市民使用，又指承建商近期的工程進度緩慢，已敦促承建商盡快調配資源，以改善工程進度，並已向承建商發出警告信，會見承建商管理層檢討進度，以及在承建商的評審報告中反映工程進度緩慢問題。

署方補充，基於承建商近期的表現，路政署已根據《承建商管理手冊》，要求承建商暫停投標道路及渠務公共工程合約，承建商，亦因應路政署的要求由今年8月25日起自願暫停相關公共工程合約的投標資格。該署亦正聯同顧問公司及承建商研究訂施工程序和其他追回落後的進度措施，以求盡快完成餘下工程。

議員張欣宇認為若該承辦商在無合理原因下無開工，而非因不可控的情況如喉管問題等，延誤工程長時間做法不可接受，因政府在進行工程時有工期預計表，承辦商需要按工期施工，如果沒有合理原因下有罰錢機制。對同一承辦商在多個工程項目中出現財政問題，他估計該公司在投標時財政狀況符合政府要求，惟近年經濟變差可能有部分公司財政會出現問題，建議當局即使在批出合約後，每年都要監察承辦商的財政狀況，並需「更果斷行使合約業主的權利」。

曾跟進黃大仙竹園南邨項目的議員楊永杰認為，事件與政府過去在招標時未有考慮承辦商是否有足夠財力承擔大量工程有關，形容「過去少咗睇公司財力」，致部分出現流動資金不足「10個煲，9個蓋」的情況，一旦資金鏈斷裂就難以應付。他又指得悉政府近期改變投標策略，相信流動資金不足的問題會較少發生，但促請路政署交代事件，期望工程早日追回進度，能夠盡快興建設施讓居民使用。