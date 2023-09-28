警車荃灣疑衝紅燈險被撞　涉事車輛女乘客喊驚

今日(28日)凌晨網上流傳一段13秒的「車Cam」短片，顯示一輛汽車沿荃灣德士古道行駛，至近沙咀道交界駛入「黃格仔」右轉時，對面線一輛警車懷疑衝紅燈，險些撞上該輛車。

據片段所示，涉事警車當時並無閃燈響號，當駛至上址路口燈位時，行人過路燈已轉為綠色，惟警車疑衝紅燈駛出，適逢拍下片段的車輛正右轉入沙咀道，幸司機及時煞車，兩車始無相撞。車上一名女乘客見狀驚呼「喂！喂！喂！」而司機則響號示警，並冷靜稱警車「衝燈！」該車其後轉入沙咀道，影片亦到此結束。

近年涉及警車的交通意外頻生，反映警員的日常訓練、駕駛態度及警車維修保養等問題均響起警號。9月3日凌晨，一輛警察交通部的私家車，在跑馬地藍塘道落斜駛至蟠龍道交界時，駕車警員疑似「發緊夢」，追撞前面一輛的士。

8月21日下午3時許，一輛警車在柴灣豐業街4號對開，與一輛駛離工業大廈的密斗貨車發生碰撞，警車掛於車頭的編號牌刮花。8月3日上午10時許，一輛警車駛入尖東麼地廣場期間，與一輛私家車相撞，幸好無人受傷。