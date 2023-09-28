因10.1煙花人流管制　灣仔夜繽紛無夜市 　檔主形容安排諷刺

港府力推「香港夜繽紛」活動，灣仔首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」問題多多，檔主透露收到通知，10‧1當天熟食攤位下午4時後需要交場，煙花匯演後亦不能再開檔。有檔主今日(28日)在電台節目表示，有關安排實屬諷刺，放煙花帶動人流，與市集應相輔相成，卻因人流管制而不能營業，攤檔人員當日只能守在檔口看煙花。

至於灣仔「海濱藝遊坊」昨日(27日)舉行首日即甩轆，場地電力裝置遲到至晚上約8時才恢復部分供電。該檔主表示，他們早在三日前已進場準備，但一直無電力供應，要到臨開幕前才有，但營辦商亦只有1,000W(瓦特)電力，不足以應付他們準備販賣的胡椒餅、鹽酥雞等食物，只能接駁啤酒機出售啤酒，由於有與啤酒品牌合作，無法不開檔，檔口昨日亦只能供應啤酒。

有議員昨晚到灣仔海濱一帶了解藝遊坊首晚運作情況及看無人機滙演，發現現場人流較預期疏落，會場出入口的指示不太清晰，認為當局應安排市集活動場刊作簡介，介紹無人機匯演的圖案意思、攤檔及工作坊簡介、加強交通路牌指示等等；在無人機匯演時加設背景音樂，令到整個體驗可以更加生動；安排穿梭旅巴來往港鐵銅鑼灣站或灣仔站到灣仔海濱；派發coupon增加誘因令遊人前往。