打擊黃大仙區內無牌放債及淋油追債　4犯罪骨幹落網

鑑於黃大仙區內住宅繁多、人口稠密，今年上半年區內有關非法收債的報案數量較去年同期亦有所上升，執法部門經情報調查，發現除了銀行及合法財務公司之外，部分案件涉及俗稱「電話數」的非法放債活動。人員於周一至周三(25至27日)展開代號「破敵」行動，成功偵破19宗有關罪案，相關債務涉款約96萬7千港元，並拘捕3男1女(26至45歲)。

被捕男女相信為一個由黑幫操控的「貴利」集團的骨幹成員，他們分工仔細，包括為洗黑錢傀儡戶口持有人、追債電話持有人、負責淋油的「行動組」，以及安排淋油追債物資的成員。4人分別涉嫌「無牌放債」、「以過高利率放債」、「洗黑錢」、「刑事恐嚇」及「刑事毀壞」，其中一名45歲男子已被暫控一項「刑事毀壞」罪，案件於今晨(28日)在九龍城裁判法院提堂，其餘3人已獲准保釋候查，須於10月下旬報到。行動中，執法人員亦檢獲紅油、收數紙等證物。

據初步調查所得，涉案犯罪集團透過隨機來電及社交軟件，招攬信貸評級較低的人士借貸，並以不須見面等特點作招倈，從中獲取借貸人的個人資料，包括銀行戶口號碼、身份證號碼、住址及家人資料等。惟待事主申請借貸後，始被通知需收取高額手續費，加上每周高昂利息，又會以各種無理藉口，例如指欠債人遲了還款，或未有在入數紙上寫名等，收取昂貴罰款，最終令欠債人無力償還。

不法集團其後透過電話及通訊軟件恐嚇欠債人，並指示「行動組」成員上門淋油，執法部門透過埋伏行動，成功當場拘捕其中一名被捕人。執法人員指，稍後將繼續行動，追緝放貸集團黨羽，不排除有更多人被捕，呼籲市民切勿向來歷不明的財務公司借貸，並核實放債人的牌照資格，收到恐嚇訊息後應立即求助，而各住宅大廈保安員除了登記非住戶人士資料外，巡邏時遇上可疑人士亦應盡快舉報。