樓市仍吹淡風　地產商會指業界對撒辣「感覺鬆一口氣」

日前財金官員表示政府早年推出樓市辣招的景況與現時不同，將會以務實態度，不停檢視現有政策，被坊間認為是放軟口風以「撤辣」。地產建設商會執委會主席梁志堅對此回應指，雖然有財金官員未有明確表明會減辣或撤辣，但對業界都有鬆一口氣的感覺，相信在放寬樓市辣招方面都會「做啲嘢」。惟他認為現時經濟環境較差，現階段就算完全撤辣，樓價都不會大幅回升，但較甚麼都不變動為好。

地產建設商會與坊間不少聲音一樣，近年來多次向政府反映需要調整樓市辣招，梁志堅引述財金官員曾言「政府不能只顧地產」，梁就指地產不能夠幫助香港經濟，反而經濟好，地產才有得發展，經濟不好，地產就不會好。對於政府近期積極推動夜經濟，梁亦直言相關措施只有短期效用，對整體經濟未必有很大幫助。

行政會議成員、經民聯副主席林健鋒表示，現時樓價下跌，二手樓市更「一潭死水」，認為樓市辣招是非常時期的非常措施，已經完成歷史任務，應該「功成身退」。林建議，政府可考慮循序漸進撤辣，指目前「買家印花稅」影響投資者和人才來港，可以考慮先減免，降低「從價印花稅」就可方便市民換樓。而團結香港基金副總裁葉文祺就認為，目前樓價和交投量下跌，經濟環境欠佳，是適合時間檢討辣招。他認為當局如果調整辣招，必須以本地需求和用家優先，並要配合本地政策，例如吸引人才的措施，因此可以考慮先撤銷來港人才的「買家印花稅」，以及降低換樓人士的「從價印花稅」，「額外印花稅」就不宜放寬。

另一方面，浸大會計、經濟及金融學系副教授麥萃才表示，辣招的目的是要令真正用家較易入市；至於是否減辣，需要政府綜合考慮真正用家是否已不用擔心未能置業，以及會否再現炒風，但他指以目前的經濟環境，樓市短期內應該不會再有炒風。麥萃才又指，如果政府減辣，可以考慮調整「從價印花稅」(AVD)，紓緩「先買後賣」換樓人士的經濟壓力；同時亦可以逐步放寬「買家印花稅」(BSD)，例如豁免未住滿7年的來港專才，有助解決專才居住問題，增強他們對香港的歸屬感。至於「額外印花稅」(SSD)方面，他就指世界不同的大城市仍有類似SSD的措施打擊短期炒賣，認為應該最遲撤銷或調整。