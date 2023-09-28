警員涉呃遮仔會14萬元貸款　法庭應辯方要求案件押至11.23再訊

一名男警涉嫌訛稱沒有向銀行或財務機構貸款，詐騙香港警察儲蓄互助社(俗稱「遮仔會」，下稱互助社)，向他批出兩筆共逾14萬港元的貸款，遭廉政公署落案起訴兩項欺詐罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，法庭應辯方要求，把案件押後至11月23日再訊，被告續准保釋。

47歲被告林俊杰，報稱任職高級警員，案發時是互助社社員。控方表示準備好答辯。被告由當值律師代表，申請暫時毋須答辯，以便被告找私人律師，同時索取相關文件。裁判官遂應要求，把案押後至11月23日，批准被告以1萬港元保釋，期間不可接觸證人，散庭前叮囑被告盡快找律師。

被告被控兩罪，首罪指他於2021年2月10日至2021年2月19日期間 ，填寫2021年2月10日的互助社貸款申請表，在申請表上訛稱他沒有向其他銀行或財務機構申請任何貸款；以及訛稱申請表上載有的所有資料均為正確及完整；並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆港幣80,160港元的貸款。次罪指他於2021年10月5日至2021年10月18日期間，填寫 2021年10月5日的互助社貸款申請表，並意圖詐騙而誘使互助社批出一筆港幣60,120港元的貸款。

警員詐騙「遮仔會」案件屢見不鮮。其中入職警隊25年的男警長黃栢倫，2017年至2019年間，兩度虛報其貸款每月所需償還金額，從而詐騙互助社向他批出兩筆貸款共約16.5萬港元，他承認兩項欺詐罪，本月被判入獄3個月。另外，時任男警長羅志民於2017年8月至2020年10月，詐騙互助社向他批出4筆貸款共逾76萬港元，他承認4項欺詐罪，今年8月被判履行240小時社會服務令。

案件編號：WKCC4138/2023