菲裔男侍應認陽具摩擦陰道兼摸胸非禮親女　押後至10.6判刑

39歲菲律賓裔男侍應，涉自3年多前起，多次非禮當時只有10歲的長女，包括撫摸其身體及以陽具在女兒陰道上摩擦等。直至去年底女兒終把遭性侵一事告知母親，其後報案求助。男侍應早前於區院承認兩項非禮罪，提取相關報告後案件原定今早（28日）判刑，但辯方指昨日才收到報告，須時向被告解釋，故法官押後至10月6日判刑。辯方又指，事主創傷報告顯示她在母親強迫下與心理醫生會面，望控方呈清事主母親有否影響到報告準確性，但法官認為會加深事主創傷，毋須控方再作了解。

代號D.M.L.(39歲)任職侍應的被告，今承認兩項非禮罪，控方今指，被告曾撰寫道歉信，望交予事主及其母，但事主母親表明不會接受該信。案情指，育有3女的被告一家與工人均居於南丫島。2019年12月某周日，被告妻與工人因事回到菲律賓，並由被告照顧包括當時10歲的長女X在內的女兒。被告叫X與胞妹同在被告房間睡覺，被告則睡在X旁邊。期間被告拉下她的褲子，用手指觸碰其私處。X醒來並要求他停手，被告則稱只是為她按摩。X返回房間哭泣，被告向她道歉，又稱自己並非怪物。

據案情指被告最後一次犯案為去年10月某天，當時已13歲的X與胞妹在房間睡覺，被告進房弄醒X，並躺在床上伸手進她衣服內摸其胸部及私處，再脫去她的內褲，壓在X身上以陽具在她陰道上摩擦。X感惡心並試圖掙扎時但遭被告按住。數分鐘後，被告穿回褲子後離開；同月25日，X向母親稱月經來遲並感擔心，在追問下，X稱遭被告性侵，X母親最終透過學校社工報案。據X錄口供時稱，被告於案發期間多次非禮她，平均每月約5次，且自2020年起多次用陽具在她陰道上摩擦。被告於去年11月被捕並承認犯案。

案件編號：DCCC 162/2023