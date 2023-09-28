港人開心指數僅5.88分創6年來新低　照顧者精神狀態最差

有團體今日(28日)公布「香港整體開心指數」民調結果，以10分為滿分，今年得出5.88分，是近6年以來最低。此外，港人精神健康狀態亦不如去年表現，認爲自己精神不健康的人士按年增13%，當中以照顧有長期病患或特別需要的年長父母或子女的精神狀態特別嚴重。

團體香港開心D今年7月18日至23日期間，在網上收集了1,283份有效問卷，結果顯示「香港整體開心指數」若以10分為滿分，首次跌破6分至5.88分，是創自2018年起個人快樂感的新低點，當中有24%人覺得自己「不開心」，其人口比例較去年升幅10%。

調查又發現，認爲自己精神不健康的人士由去年的16.7%，增至今年的29.7%，當中以照顧有長期病患或特別需要的年長父母或子女的精神狀態最差，只有5.31分，反映該人群最需要身心靈健康支援。此外，調查結果更顯示，超過一半市民有中度至重度的抑鬱情緒症狀，每10個港人就有1個幾乎每天都會感到心情低落、沮喪或絕望。

團體建議，政府推動「身心靈健康經濟」，重點關注照顧者、待業人士和青年人的精神健康，並提供更多和繼續改善現有的戶外公共空間、室內公共設施等，予市民有更多舒適的喘息放空地方；社會各界亦應盡力嘗試以尊重和包容的態度對待，公司管理層和人力資源部，則可以積極考慮爲員工加添情緒健康支援的服務和福利。