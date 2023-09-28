涉棄保潛逃被截　曾志健認暴動及妨礙司法公正罪

2019年荃灣示威現場遭執法人員開槍擊中左胸的青年曾志健，與另外3名同涉反修例案件並棄保潛逃的男子，去年7月在北潭涌疑乘快艇圖離港時被截獲；一名倉庫管理員亦因涉嫌向4人提供窩藏地點同被拘捕，5人事後被刑事檢控。其中被告馮清華早前已認罪，判囚4年；包括曾志健 在內的4人今（28日）亦在西九龍法院（暫代區院）承認相關控罪。案件下午繼續處理。

今日認罪的被告包括曾志健（現年22歲）、王愷銘（23歲）及黃竣賢（17歲），3人均報稱無業；35歲被告葉豪，則報稱是倉庫管理員。4人承認於2020年10月某日至2022年7月13日期間，意圖阻撓和妨礙法庭審判及完成對為馮清華、曾志健、王愷銘、黃竣賢，提出的刑事法律程序之司法管轄權。曾志健另承認參與暴動罪，指他於2019年10月1日在荃灣大河道、大河道北和鱟地坊一帶參與暴動，及於同日同地襲警。

就妨礙司法公正罪。案情透露，葉豪警誡指，YouTube頻道「升旗易得道」運作約5年，會協助違法的「手足」打官司，頻道成員包括姓陳人士。2019年至2021年間，他受僱該頻道，案發時段獲指示協助馮清華、曾志健、王愷銘及黃竣賢，他每月收取約3萬港元，為4人安排藏匿地點及食宿。曾志健警誡下說，「升旗易得道」姓陳人士主動接觸他，游說他逃離香港。頻道成員會利用密封紙箱轉移地點。王愷銘警誡下稱，姓陳人士曾經說會用飛機或貨櫃船送他離港，惟最後計劃告吹。黃竣賢亦稱，姓陳人士曾說可安排貨船送他去越南。

案件編號：DCCC 485/2020 、DCCC 96/2023