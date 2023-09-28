港珠澳橋塌工作台釀2死3傷　法籍工程師被控誤殺押至明年1.3再訊

港珠澳大橋香港段地盤於2017年發生工作台墮海意外，釀1死3傷1失蹤。事隔6年後，執法部門於昨日(27日)就事件落案控告一名39歲法籍工程師，並控以1項誤殺罪。案件今於（28日）沙田裁判法院首次提堂。被告暫毋須答辯，裁判官批准控方申請，將案件押後至明年1月3日再訊，以等待進一步調查，被告期間獲准以10萬港元保釋，但不得離港須交出旅遊證件、居住報稱地址、每周一次到警署報到，以及不得直接或間接接觸控方證人。

法國籍被告為 Brouillet Remi Pierre（39 歲），報稱為工程師。他被控於2017年3月29日，在香港港珠澳大橋香港接線香港特別行政區邊界至觀景山段非法殺死 Gurung Anel 及 Onwuka Okomba Onwuka Uka 。

案發於2017年3月29日，當時興建中的港珠澳大橋橋底的臨時工作台倒塌，導致兩名分別22歲及40歲的尼泊爾及尼日利亞男子死亡，以及3人受傷。新界南總區執法人員展開多方面深入調查及參考其後發布的相關調查報告，相信意外成因與一名承建商聘請的39歲法國籍工程師，於施工期間嚴重疏忽有關，而他在事發後已離開香港。該名男子前日(26日）經香港國際機場入境，隨即被執法部門拘捕及扣留調查，並被起訴誤殺罪。

案件編號：STCC 3009/2023