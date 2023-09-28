當局擬調整肺炎球菌防疫注射計劃　十五價取代十三價疫苗

疫苗可預防疾病科學委員會昨(27日)更新肺炎球菌疫苗接種建議，在香港兒童免疫接種計劃和政府肺炎球菌防疫注射計劃下，均以十五價疫苗取代十三價疫苗。衞生防護中心總監徐樂堅今日表示(28日)，當局因應科學委員會的建議，計劃調整肺炎球菌防疫注射計劃的接種安排。

徐樂堅說，衞生防護中心周二(26日)曾與委員會開會，討論肺炎球菌的情況及預防疫苗。過去8年數據顯示，肺炎球菌引致的入侵性疾病，主要影響2歲以下兒童及65歲長者，最常見是血清三型，佔當中一半。此外，在檢視本港現有4款肺炎球菌疫苗後，發現全部安全，惟成效方面，十五價疫苗能相對有效針對血清三型的免疫能力，因此委員會建議政府未來可以十五價取代十三價。

徐樂堅表示，政府的結論是，現時針對2個月及4個月的嬰兒分別注射十三價疫苗，1歲再打第3針，將來會轉打十五價；至於身體沒有大問題的長者仍會沿用十三價疫苗，有病患的長者會在一年後接種十五價疫苗。

徐樂堅又指，新冠病毒已變成風土病，疫苗注射是重要一環。世衞目前仍在開會，決定如何繼續應對新冠疫情及選擇使用哪些疫苗，本港的專家組亦會在下月開會，討論世衞的建議，並考慮明年應該選擇哪些疫苗，包括留意藥廠有否第3代疫苗。