國安處起訴妨礙司法　案件押11.16再訊　李卓人姨仔續准保釋

正在服刑的前職工盟秘書長兼前支聯會主席李卓人，其姨仔鄧燕梨早前因涉嫌在執法部門持法庭手令搜查一處所之前，取走與一宗「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」案件有關的證物，圖阻礙調查，今年3月被國安處拘捕。國安處日前正式起訴鄧燕梨一項「妨礙司法公正」罪，案件今（28日）在西九龍裁判法院提堂。被告暫時毋須答辯，法庭把案押後至11月16日再訊，被告續准保釋。

63歲被告鄧燕梨，報稱無業。控方表示已準備好答辯，辯方申請把案押後處理，以便索取文件，及提供法律意見予被告。控方不反對被告繼續保釋。裁判官最終批准被告以5萬港元保釋，期間不得離港，須交出所有旅遊證件。

被告被控2023年3月9日，在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正傾向的作為，即在香港警務處向鄧燕娥位於九龍荔枝角百老匯街117號美孚新邨一單位住所進行搜屋前，於上述日期兩度進入該單位，以從該單位移除關乎受調查人該鄧燕娥的相關案件證物，從而阻止該等案件證物被檢取及/或干擾該等案件證物。

案件編號：WKCC4112/2023