連破加拿大海運貨櫃及村屋販毒案　檢5000萬元大麻花K仔拘兩男

海關港口及海域科人員近日根據風險評估及資料分析，鎖定一個來自加拿大的海運併裝貨櫃，該貨櫃放有13批不同種類的貨物，其中一批報稱為堅果及乾果的入口貨物。資料顯示，該批貨物的寄貨人公司地址，相信是一個加拿大的住宅地址，並且寄送予獨立的收貨人，雙方以往並無任何海運紀錄，基於上述疑點，關員決定扣留貨櫃作進一步檢查。

至本周一(25日)，關員在葵涌海關大樓檢驗該個貨櫃，並在櫃內最深處尋獲相關貨物，在X光儀器下，顯示貨物存在可疑影像，與所報稱的貨物並不相符。海關將貨物逐箱打開檢查，發現每箱均藏有多包經真空包裝的可疑草本植物，進行快速毒品測試後，懷疑屬大麻花毒品，經點算後，確認毒品總重約153公斤，估計市值超過3,700萬港元。

調查人員指，毒販將懷疑大麻花藏在貨櫃最深處，混入正常貨物及用真空包裝處理，企圖掩蓋大麻花的濃烈氣味，避過執法人員的偵查。案件交由海關毒品調查科跟進，緊接部署監控遞送行動，並於昨日(27日)成功與收貨人取得聯絡，將貨物運送至佐敦一處馬路邊。關員將貨物交予一名前來簽收的男子，其後發現他將貨物送往附近一個住宅單位內，關員見時機成熟，立刻採取行動，趁該名男子離開單位時將其拘捕。被捕男子42歲，報稱無業，懷疑收取數千港元報酬，負責安排物流及收貨，然後將之運送至該個毒品儲存倉庫，他已被暫控一項「企圖販運危險藥物」罪，案件明日(29日)將於九龍城法院提堂。

另外，海關毒品調查科人員昨日在元朗及天水圍區進行反毒品行動，期間在一個露天停車場的附近發現一名可疑男子，於是上前截查，繼而從對方手持的膠袋內，起出共重約1公斤的懷疑氯胺酮(俗稱K仔)，因此當場拘捕他。被捕21歲無業男子由關員押返附近一個約500呎的村屋單位搜屋，再在屋內檢獲23公斤重的懷疑K仔和一批毒品包裝工具，全案毒品估計總值約1,300萬港元。調查顯示，疑犯是收取利益進行毒品包裝及出貨活動，估計涉事毒品倉僅運作約1個月，並將毒品供應予新界西市場。

海關相信，販毒集團是因應長假期臨近，打算在香港囤積毒品供應本地市場。海關會繼續循源頭堵截毒品及在市內執法，全方位打擊毒品罪行。