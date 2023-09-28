涉藏汽油彈破壞車輛男生認3罪　今被判入教導所

當時15歲的男學生於2020年5月1日在旺角，因涉嫌管有汽油彈，並企圖縱火燒行車路而被捕。他早前於區院承認企圖縱火及企圖刑事毀壞等3罪，今（28日）被法官陳廣池判處進入教導所。法官指被告與其他黑衣人當時明顯是有備而來，認為被告當時是有如白紙的15歲小伙子，被他人唆擺、誤導及鼓吹參與暴力行動。

現年19歲的被告賴卓豐，報稱案發時為學生。原被控4罪的被告承認企圖縱火、企圖刑事毀壞及管有物品意圖摧毀財產共3罪，餘下1項管有物品罪則獲准於法庭存檔。辯方求情指被告的報告正面，現時有正當工作，僱主承諾會再聘用他。被告母親於2018年過身令他迷失方向。律師又指被告因受社會氣氛及不良朋輩影響而變得思想偏激，但承諾會重新樹立價值觀及道德準則。法官則指被告明顯非一時衝動犯案，而是與他人有目的及計劃去行動。法官指沒有社會歷練、沒有客觀和有知識的人的引導，及沒有獨自的分析能力，被告自然落入狂熱的政治漩渦，故認為被告適進入教導所，遂接納報告之建議。

案情指2020年5月1日，有執法人員駕車經過界限街與彌敦道交界，見到包括被告在內的4名黑衣人，先把細小物品撒在路上，其中1人燃點汽油彈投擲在地上。及後人員見到被告點燃汽油彈並投擲到行車路上。人員其後將被告制服，並在他的背包上發現樽口有布條並載有白電油的玻璃樽及打火機等物品，其身上亦被搜出鎖匙。他在警誡下稱是第一次做此事，並跟隨1名梁姓男子帶領下行事，被搜出的鎖匙則是梁向他提供為於旺角的安全屋之鎖匙。

案件編號：DCCC 88/2022