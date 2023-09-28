兩成心臟病患曾自行停藥　逾八成誤會長服藥傷肝腎

梁達智(中)指若病人不跟從醫囑服藥，有機會增加心臟病發等嚴重併發症風險。

心臟病是本港第二號殺手疾病，有醫學組織早前進行調查，發現逾兩成心血管疾病患者曾自行停藥或加減藥物分量，一成人曾自行買藥代替覆診，更有超過逾8成人以為長期服藥會影響肝腎功能。香港心臟專科學院建議，各界合力推廣有關心臟病及藥物的基本認知，例如醫護可多花時間與病人溝通等，以增加患者藥物依從性。

香港心臟專科學院於7月中至8月中，訪問320名心臟科專科求診者，當中當中至少73%患者長期服用降血壓或膽固醇藥，過半數已服藥5年以上。調查發現，服用降血壓或膽固醇藥患者中，有21%曾自行停藥或加減藥物分量，主要因為自覺病情受控制、擔心副作用等；另有10%曾自行買藥代替覆診。

香港心臟專科學院院長梁達智指，若病人不跟從醫生指示服藥，有機會增加心臟病發、中風等嚴重併發症的風險。梁續指，若病人不定期覆診，醫生難以得知藥物是否有效控制病情，並無法按病情調校或轉用更有效的藥物，或會加速病情惡化。

此外，調查亦探討患者對藥物的認識，結果發現，8條問題中有一半的準確率僅約40%或以下，例如有83%受訪者誤以為長期服藥會影響肝腎功能、約67%誤以為一開始服用血壓或膽固醇藥物後就代表一輩子都要服用、約56%誤會藥物包裝上的「毒藥」標示代表有機會中毒等。

香港心臟專科學院會董盧家業解釋，雖然部分藥物對肝臟及腎臟有一定負擔，但只要本身肝腎功能正常，就毋須擔心長期用藥；反而不定時定量用藥令血壓過高，對腎功能更有害。盧強調，藥物作用是控制病情，不會產生依賴性；如患者按時服藥、適量運動、均衡飲食，待病情受控便有機會減藥，臨床所見更有部分患者可完全停藥。