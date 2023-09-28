政Whats噏：月餅變化同施政一樣 謝偉銓：應順時代而求變

中秋應節食品，月餅不可或缺。議員謝偉銓(Tony)拍片，話想同大家回顧一下，港式月餅嘅演變歷史。佢話唔同省份都各有其月餅種類，而位處嶺南嘅香港，月餅當然係粵式。至於廣東嘅月餅主要係以豬油同雞油製成，配以蓮蓉或綠豆蓉，採用果仁製作嘅五仁月餅都相當流行。

然而隨住社會變化，傳統嘅月餅漸漸唔能夠引港人。結果有月餅商推出冰皮、奶皇、迷你月餅等等。Tony話呢啲新派月餅頗受好評，衝出香港成為港式月餅嘅標誌。其實香港月餅市場亦五花八門，注重健康者可選擇減糖、少油，甚至純素月餅。月餅商家為咗吸引消費者，近期大玩復古，重新出產廣州早期嘅月餅，亦頗受市場歡迎。另一方面，因不同地域文化嘅交融，內地多個省份嘅月餅，例如江南地區嘅鮮肉月餅、北京嘅提漿月餅等等，喺香港都可以食得到。

講咗咁多有關月餅嘅故事，Tony形容月餅嘅變化就同施政一樣，應該順應時代情況而求變，若果一味靠以往嘅優勢，唔作出調整，只會令香港停滯不前。佢話要好似港式月餅咁推陳出新同埋多元化，先可提升原有優勢，推動產業多元，繼而吸引唔同嘅人才，增加香港嘅競爭力。