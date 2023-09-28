海洋公園「哈佬喂」揭幕　6大鬼屋10.13開放　預售反應熱烈

距離萬聖節約有一個月，海洋公園今日(28日)起推出以鬼校為主題的萬聖節活動，市民於10月13日起至同月底的指定日子，便能夠進入6間鬼屋「嚇親飽」。今年鬼屋套票收費280港元(3間鬼屋)，另收388港元入場門票，變相要玩盡鬼屋，收費至少948港元。另公園於指定日子將延長開放至晚上11時，以配合政府推廣夜經濟。

海洋公園介紹，今年「哈佬喂全園祭」的鬼屋主題為「鬼校輪廻」，分別是「怨靈鬼校」、「怨靈異域」、「異度空間」、「壹捌靈實驗室」、「妖怪の森」，及「咒偶II」；所有鬼屋開放日期為10月13至15日、20至23日、27日至29日，以及31日。海洋公園萬豪酒店下月亦會推岀周末住宿計劃，2,100港元套票將包括酒店客房住宿一晚、雙人自助早餐及萬聖節主題晚餐，連同兩張「哈佬喂」門票。

海洋公園主席龐建貽於啟動禮表示，今屆萬聖節活動是近年規模最大，表演者最多，市場反應亦熱烈，預售套票自上月底起發售，至今銷情理想，較去年多兩倍，當中本地訪客佔最多，對活動充滿信心。龐續指，海洋公園入園人數6月至8月間按月錄得雙位數升幅，當中自由行較多，相信周末的十一長假期帶動下，入場人次將進一步上升。至於公園會否加價，他僅稱會視乎市場反應調整，強調樂園的財政穩健是至為重要。

海洋公園於哈囉喂期間推出「全日暢玩優惠門票」，成人收費388港元；小童則233港元，與一般票價相同。要進入鬼屋則需另外收費，每間鬼屋票價為130港元，或選䐟套票。套票收費為280港元，海洋公園全年會員則需252港元。