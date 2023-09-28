酷熱天氣警告生效　19間社區會堂和社區中心開放作臨時避暑中心

民政事務總署今日（28日）繼續開放19間社區會堂和社區中心作臨時避暑中心。臨時避暑中心會在酷熱天氣警告生效期間全日開放予市民避暑。此外，在晩上10時30分至翌晨8時，臨時避暑中心亦供應被鋪及睡覺的地方予有需要人士。中心內有人員當值。臨時避暑中心的地點如下：

香港島：

———

中西區 － 西營盤高街2號西營盤社區綜合大樓3樓西營盤社區綜合大樓社區會堂

東區 － 銅鑼灣福蔭道7號3樓銅鑼灣社區中心

南區 － 奇力灣華貴邨華貴社區中心

灣仔 － 灣仔皇后大道東258號灣仔街市地下低層灣仔活動中心

九龍區：

———

九龍城 － 紅磡庇利街42號九龍城政府合署1樓紅磡社區會堂

觀塘 － 藍田啟田道71號藍田（西區）社區中心

深水埗 － 長沙灣麗閣邨麗閣社區會堂

黃大仙 － 慈雲山雲華街45號慈雲山（南區）社區中心

油尖旺 － 油麻地眾坊街60號梁顯利油麻地社區中心

新界區：

———

離島 － 東涌文東路39號東涌市政大樓地下東涌社區會堂

葵青 － 葵涌葵盛西邨第六座平台葵盛社區會堂

北區 － 粉嶺祥華邨祥華社區會堂

西貢 － 將軍澳坑口培成路38號西貢將軍澳政府綜合大樓地下坑口社區會堂

沙田 － 沙田隆亨邨隆亨社區中心

大埔 － 大埔鄉事會街2號大埔社區中心

荃灣 － 荃灣梨木樹邨康樹樓地下梨木樹社區會堂

屯門 － 屯門蝴蝶邨（近蝶心樓）蝴蝶灣社區中心

元朗 － 元朗朗屏邨朗屏社區會堂

元朗 － 天水圍天耀邨天耀社區中心