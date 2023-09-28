香港藝術館獲捐贈浮雲軒藏中國鼻煙壺　日後會特設展櫃永久展示

香港藝術館今日（28日）宣布，獲已故香港收藏家冼祖謙遺孀石韞玉慷慨捐贈近500件浮雲軒藏中國鼻煙壺作永久館藏。這項捐贈是香港博物館界迄今最大規模和最完備的鼻煙壺捐贈，亦進一步豐富香港藝術館的中國文物館藏，奠定藝術館作為中國文物收藏及研究的重要中心。香港藝術館將於2024年推出展覽，悉數展示這批重要捐贈，日後亦會特設展櫃永久展示這批藏品。

浮雲軒為重要的香港私人收藏，由冼祖謙於1989年建立，其國際地位舉足輕重。是次捐贈精選冼祖謙畢生珍藏鼻煙壺，涵蓋各種器型、材質、樣式與工藝，品類眾多，極具代表性，體現中國工匠精巧絕倫的手藝及創意。

冼祖謙生前為國際中國鼻煙壺學會活躍會員，多年來為推廣鼻煙壺收藏貢獻良多。藏品中的玻璃胎畫琺瑯黃地花卉圖葫蘆形鼻煙壺，是冼祖謙臨終前仍堅持要購藏的珍品，足見他對鼻煙壺的着迷程度，更被其他藏家冠以「壺痴」之號。冼祖謙曾多次在世界各地參與策劃展覽並借出珍藏以公諸同好。是次捐贈承續其化私為公的精神，讓廣大觀眾得以欣賞這批彌足珍貴的文化瑰寶。

鼻煙自十七世紀傳入中國，用來盛載鼻煙的小瓶遂應運而生，並於清代風行全國，從實用盛器發展成為展現匠心巧工的時尚象徵。鼻煙壺雖然細小纖巧，卻匯聚了多種工藝於方寸之間，材質更是變化萬千，涵蓋玉器、瓷器、料器、漆器、匏器、琺瑯器及內畫鼻煙壺，猶如袖珍的中國工藝美術史。