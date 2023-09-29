東方日報A1：夜繽紛拒批夜市　匆匆轉身太諷刺

港府力推「香港夜繽紛」活動，但灣仔首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」卻問題多多，包括出現場地電力不足、無人機墮海事件等；更有檔主日前接獲通知，指「10‧1」當天熟食攤位下午4時後需要交場，煙花匯演後亦不能再開檔，眾檔主紛斥有關安排實屬諷刺。惟昨日發展局急轉軚，突改口風指經執法部門進一步評估情況後，認為可「寬鬆處理」該日夜市開放時間。有飲料店檔主坦言，煙花表演後人群疏散，難相信會有回頭客，料生意額跌一半。

當局昨日公布最新安排，指當日日間開放時段為上午10時至下午5時，下午4時為截龍時間，市民需於5時前離開；而晚上開放時段，將為晚上10時半至凌晨2時，惟確實閉場時間稍後公布。電力供應方面，當局指，政府承辦商昨晨在場地增加電力供應裝置，以確保電源充足穩定；機電工程署人員亦到場候命，以確保額外電力接駁妥當安全，並於晚上6時左右確定有足夠額外電力，以配合商戶運作，額外電力供應亦不會收取費用。

對於最新安排，飲料店負責人Ling坦言，營業時間上講求連貫性，認為煙花表演後人群疏散，直言：「不相信會有人出番去，再等個幾鐘先入番嚟食嘢」，相反當局若在疏散人群的同時，逐步開始批准檔口營業，才能有助迎回人群繼續留低消費。她又透露，由於夜市營業日子與「10‧1」假期及中秋節重疊，對預期生意額本滿懷希望，但是現在卻不感樂觀，更預料「起碼無一半生意」。

有檔主昨日亦致電到電台節目表示，早在3日前已作好進場準備，但主辦方一直無電力供應，要到臨開幕前才供電，但每個營辦商亦只有1,000W（瓦特）電力，不足以應付他們同時使用煮食爐具及啤酒機；最終因與啤酒品牌合作在先，惟忍痛放棄賣胡椒餅、鹽酥雞等熟食。有現場檔主稱日前接獲通知，指「10‧1」當天熟食攤位將於下午4時後交場，煙花匯演後亦不能再開檔，有檔主則批評，港府指「10‧1」假期有10萬遊客到港，該要求卻令他們無法做生意，形容安排是「九唔搭八」；更有檔主形容「夜繽紛」變成「早繽紛」，失去原有意義。

此外，有議員亦在夜市首日到場了解運作情況，以及觀看無人機匯演，惟發現現場人流較預期疏落，會場出入口指示不太清晰，認為當局應安排市集活動場刊作簡介，介紹無人機匯演的圖案意思、攤檔及工作坊簡介、加強交通路牌指示等；另亦建議在無人機匯演時加設背景音樂，使整個體驗更加生動，甚或可安排穿梭旅巴，來往港鐵銅鑼灣站或灣仔站至灣仔海濱，以及派發優惠券增加誘因令遊人前往。

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