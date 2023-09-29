帶領2死者入西九圓方工地後先行離開　涉案工程二判還押候訊

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤於周日（24日）發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程經理，其後落案起訴該二判1項誤殺罪，案件今早(29日)於九龍城裁判法院提訊。被告暫毋須答辯，控方申請把案件押後至12月27日再訊，以等候法理檢驗，包括檢驗現場證物、死者屍體檢驗報告、檢驗閉路電視及錄取證人口供。裁判官最終批准押後，辯方有替被告申請保釋但遭拒絕，被告須還押。

被告沈玉權（62歲），報稱公司董事。他被控1項誤殺罪，指他於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部份L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。

身型肥胖及較矮的被告，在犯人檻內表現平靜，並表示明白控罪。據悉，被告為渠務工程公司的獨資經營者及董事且為涉案工程的二判。今年9月23日被告帶領兩名死者進入案地點做維修前期工程，被告於20分鐘後先離開，死者則留在現場。死者家屬其後因見死者沒有回家遂致電被告，他於翌早到上址並發現死者暈倒遂報案，兩名死者最終不治。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許接獲沈報案，指該兩名男工人劉浩祥(63歲)及郭伙記(61歲)在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。經調查後，於周三（27日）拘捕沈，指他涉嫌罔顧僱員的安全及健康，違反香港法例第509章《職業安全及健康條例》。人員經進一步調查後，沈於昨（28日）再涉嫌因誤殺而被拘捕。人員同日在沙田區內，亦以涉嫌誤殺拘捕另一名姓葉(40歲)男子，據報葉男為大判工程經理，他現正被扣留調查。

案件編號：KCCC 2591/2023