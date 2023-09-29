破6宗商業船隻走私案拘3人　共檢約1億元走私貨

香港海關為打擊利用商業船隻走私活動，於今年8月起展開代號「破浪」行動，至今成功偵破6宗海路走私案件，當中涉及4宗遠洋船案件，以及2宗內河船案件，一共檢獲約1億港元走私貨物，並拘捕3名男子(40至54歲)，海關強調將繼續因應不法分子犯罪手法調整策略，全力遏止各類型走私活動。

海關有組織罪案調查科人員於8月21日，在葵涌貨櫃碼頭利用流動X光系統，檢查一個報稱運載膠粒前往上海的貨櫃，影像顯示貨櫃內貨物密度、形狀及大小不一，相信並非單一種類貨物。經檢查後，人員在該貨櫃內檢獲7噸受管制瀕危物種魚翅、3噸凍肉、50萬件電子產品及2千支餐酒，總值約6400萬港元。

此外，人員亦透過風險評估及情報，鎖定另外6個貨櫃，並於8月30日、9月7日及9月19日檢查相關貨櫃，合共檢獲約167板電子廢料及舊電子產品。由於本港出口有害電子廢料需向環保署申請許可證，海關經跟進調查後相信案件屬於非法走私，遂拘捕其中一案中，寄貨公司的40歲男負責人。

另一邊廂，關員於8月30日下午2時35分，在本港西南水界截查一艘往澳門的貨船，當時颱風逼近增加追截難度。當關員登船查看時，在甲板及貨艙內發現大批散裝貨件，並在貨艙深處搜出一批懷疑未列艙單貨品，相信不法分子利用魚目混珠手法，在報稱日用品的散貨貨物內混雜走私貨物，包括約5,000件全新電腦配件，例如中央處理器、主機及屏幕等，以及約3,000件化妝品。該船50歲船長其後被捕。

及至9月3日傍晚6時52分，海關再派出區域巡邏船，於本港離西北水界1海浬位置，截停一艘前住內地南沙的內河船，並將船押返屯門內河碼頭調查。關員在其中一個報稱運截液晶玻璃及模組的貨櫃內，發現夾雜兩板約4,500件電子產品，包括網路卡、鋰電池及舊電腦等，走私貨物混雜其餘24板申報貨物之中，貨值約1000萬港元，相信可逃避稅款約400萬元。海關經調查後，拘捕負責該貨櫃裝貨及付運的54歲男子，各人俱已被扣留調查。