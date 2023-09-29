打擊深水埗區非法放債拘15人　涉款300萬元

鑑於深水埗區內罪案有上升趨勢，其中今年第二季與非法放債及收債相關刑事案件約108宗，當中逾9成涉及淋油及電話短訊恐嚇等罪行。執法部門於本月25至28日展開代號「旋木」行動，以涉嫌干犯「以過高利率放債」、「無牌放債」、「刑事毀壞」、「刑事恐嚇」及「洗黑錢」等罪名，拘捕13男2女本地人(21至58歲)。

執法部門經情報分析，鎖定一個犯罪集團及多名涉及非法收數人士，相信他們與區內至少16宗案件有關，相關債款約300萬港元。人員相信行動已成功瓦解該犯罪集團，並將繼續行動，不排除有更多人被捕，初步相信部分被捕人為電話恐嚇案中的電話登記用戶，以及非法放債案件中，負責收取受害人還款的銀行戶口持有人。

行動期間，人員於9月27日持搜查令，前往旺角一間持牌財務公司調查，並檢走約300份借貸紀錄，以及包括16萬元現金的30萬資產。發現該公司名下戶口一年內有逾1,500萬元的交易紀錄，相信公司利用網上平台宣傳，或以直銷方式接觸借貸人，並透過手續費、轉介費等藉口，抽取借貸人百分之10至25借貸額的佣金。

此外，該公司亦涉嫌以過高利率放貸，經執法人員核算後，部分借貸個案的實際年利率高達百分之298，較法定最高利率百分之48高出約5倍。倘若借貸人無力償還，該公司人員懷疑安排黑幫人士進行非法收債，前往受害人寓所或公司地址淋油、張貼收數字條及個人資料等，並以電話騷擾其本人及親友。人員經調查後，拘捕該公司負責人、股東及職員共3名男子。