政府擬引的士司機扣分制　業界斥不公反倡打擊白牌車

立法會一個法案委員會，今日(29日)就「的士車隊」及「的士司機違例記分制度」召開公聽會，會上多個與會業界的士團體表明反對引入扣分制，紛指業界「搵食艱難」，期望當局以獎勵形式鼓勵司機守法，而非懲罰，並促請當局加強打擊網約白牌車。

其中，新星的士同業聯會會長陳偉明就表明，現時已有法例禁止司機濫收車資、兜路等，認為引入扣分制並不公平。的士小巴商總會理事長周國強更質疑，政府一直對違規經營的網約白牌車視若無睹，任由他們隨意加減價，坦言日後網約車如果不斷加價，最終損失的是市民。

的士業議會主席黃卓邦則指出，草案存在灰色地帶，包括難以就兜路等違規行為舉證，又以現行的《道路交通條例》為例，當中對的士司機的最高罰則為入獄半年，質疑扣分制罰則不及現行法例，影響成效。他另關注「的士車隊」要求較多，但收費一樣，或令的士司機對加入車隊卻步。

政府今年7月向立法會提交有關條例草案，前者為修訂法例引入發牌制度及建議的士座位由5個增至6個；後者則是參考現行違例駕駛記分制度，引入「的士記分制」，當的士司機干犯相關罪行時會被記分，若累計至某水平時，將會觸法罰則，任何兩年期間內因干犯該等罪行，而累計被記15分或以上者，會被取消駕駛的士資格一段期間。