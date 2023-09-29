大灣區執業試放寬報考資格　港法律界料吸引更多年輕律師

大灣區執業試降低門檻。國務院最新通過司法部關於大灣區律師執業考試延期3年的實施辦法，並公布會落實報考資格年限降低等新措施，以促進香港法律業界更好地融入大灣區建設。立法會法律界立法會議員林新強認為有助年輕律師在內地建立事業，另一議員周浩鼎亦指將吸引更多年輕律師參加考試。

大灣區考試由2021年開始至今，不少香港律師取得內地執業資格，然而受限於執業試的報考年資限制，年輕律師未因此受益。林新強指多年來一直去信有關部門，建議降低門檻，以支持香港年輕律師更積極參與大灣區市場和認識國家，對今次大灣區律師執業考試的改革，他表示歡迎。

林新強表示，今次國務院放寬年資限制的新措施，讓香港年輕律師能參與大灣區建設，有助他們跟上國家的發展腳步，提早在內地建立自己的事業，打好職場生涯的基礎。對國家建設、本地法律業界發展，以至律師本人的職場規劃而言，都有莫大益處。

本身是律師的周浩鼎指計劃有效吸引香港的執業律師，學習及了解內地法律制度，為進入大灣區內地城市執業做好準備。他又指中央今次亦放寬至只有3年以上執業經驗，便可以報名參加考試，相信有助吸引更多年輕香港律師參加粵港澳大灣區執業考試。