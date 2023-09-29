本港去年逾萬宗心血管疾病死亡個案　包括近6800宗因心臟病去世

心血管疾病是全球頭號殺手，單計香港，去年共有10,665宗因心血管疾病引致的死亡個案，當中包括6,791宗心臟病死亡個案。為響應今日(29日)世界心臟日，衞生署呼籲市民採取積極方式，如保持良好飲食、多做體能活動、不吸煙及避免飲酒等，以預防心臟病及中風等心血管疾病。

衞生署指，2020至22年度人口健康調查，採用Framingham風險模型，預測患上心血管疾病的風險，包括冠狀動脈心臟病、中風、周邊動脈血管疾病和心臟衰竭。結果發現，在40至74歲非住院而沒有相關病徵人士中，心血管疾病屬高風險的比例為18.4%，。這類人士在未來十年罹患心血管疾病風險為20%或以上。其中屬高風險的男性(34%)比例遠高於女性(4.9%)，並且隨着年齡的增長而上升，從40至44歲的1.1%升至65至74歲的44.5%。

為對抗心血管疾病，衞生署建議市民應奉行健康生活模式，包括保持均衡飲食及限制攝取油、鹽和糖；每星期進行最少150分鐘中等強度的帶氧體能活動，如快步行，或是等量的體能活動；減少久坐時間；不要吸煙及避免飲酒。同時，市民亦應定期檢查「三高」（即高血壓、高血糖和高血脂），以便在需要時及早介入治療。