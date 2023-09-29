涉2019年太子及旺角站衝突　29歲接待員被判監3個月

2019年8月31日晚上，有示威者在港鐵太子站及旺角站內懷疑施襲，又毀壞站內設施。其中兩名男子被指帶着雷射筆等物品參與其中，因而被捕及控以在公眾地方管有攻擊性武器罪，當中1人認罪，今（29日）在九龍城裁判法院被裁判官林子康判處監禁3個月。裁判官指本案控罪嚴重，監禁是唯一選擇，但認同被告行為與過往良好品格相違背，並就案件有延誤給予酌情扣減。

被告蔡朗賢（29歲，接待員），被控於或約於2019年8月31日，在油麻地港鐵站月台，無合法權限或合理辯解而攜3個能發出雷射光束的裝置。辯方求情指，被告的報告正面，被告當時得悉現場有很多年青示威者，感擔心故到現場勸他們離開。辯方又指被告有良好工作，且要照顧患癌母親，望裁判官輕判，讓他早日重投社會；裁判官接納事件對被告留下重大污點，被告選擇了用錯誤及違法方式表達對社會的關注。官亦認同被告當日的衣着與其他一般示威者不同，並沒有刻意隱藏身份，且信納他沒有意圖使用涉案雷射筆等。官最終採納監禁6個月作量刑起點，因認罪及案件延誤，減刑至監禁3個月。

據案情指，當晚有人在港九示威，入夜後有示威者到港鐵站聚集滋擾，之後執法人員驅散，終截獲被告，當時被告帶有背囊，內藏涉案3枝雷射筆，另有黃頭盔、眼罩等。同案另一被告馬俊仁（27歲，售貨員），早前則否認1項在公眾地方管有攻擊性武器罪，法庭排期在12月6日開審，預計審期2天。

案件編號：KCCC 1430/2023