5青年2019年理大示威囚15至19個月　律政司指過輕覆核刑期失敗

2019年11月有大批示威者進駐香港理工大學，與執法人員發生激烈衝突。其後執法人員包圍理大，有不少示威者突圍，企圖逃離但遭截獲拘捕，事後分別被落案起訴。當中5人承認暴動罪，被判入獄15至19個月。律政司認為刑期過輕申請覆核，高院上訴庭今（29日）開庭審理，同意原審法官原則犯錯，判刑過輕，但認為現階段更改刑期不符公眾利益，駁回律政司覆核申請，詳細書面理由會在6個月內頒布。

本案答辯人是郭志帆（24歲）、馬嘉惠（27歲）、嚴家朗（28歲）、梁子揚（26歲）及許寧軒（22歲）其中馬與嚴為夫妻。上訴庭法官認為，適當量刑起點是36個月監禁，原審法官判刑明顯過輕，但考慮到種種因素，包括各答辯人所獲得的認罪扣減、覆核刑期扣減，以及各答辯人即將獲釋，決定駁回律政司覆核申請，維持原本判刑。

5 名答辯人同承認於2019年11月18日，在理大、暢運道與科學館道一帶連同其他人參與暴動。郭另承認無牌管有無線電通訊器具罪，梁再承認管有適合作非法用途的工具，即1把扳手。5人均認罪，原審區域法院法官陳廣池指，只能基於2019年11月18日早上那短暫的暴動時刻而判刑，而不是整體維持差不多一星期或11月18日凌晨開始整天的理大暴動為基礎，最終判梁入獄18個月，許判囚15個月，馬及嚴分別判監16及19個月，郭就兩罪判監19個月及罰款2,500港元。

案件編號：CAAR1/2023