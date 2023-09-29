JPEX案再拘4男　凍結2400萬資產　其中2骨幹澳門落網

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案又有新進展，港澳執法部門今日(29日)展開聯合行動，再多4人被捕，其中2名骨幹成員在澳門落網，他們是場外交易負責人，涉嫌「洗黑錢」罪。本港執法部門至今已就該案接獲2,417名受害人報案，涉款逾15億港元，另凍結超過9,600萬港元資產。全案目前累計有18人被捕，均為香港居民。案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

調查人員表示，執法部門高度重視案件，動員大批人力及資源參與調查，而為了更有效整理及分析所獲取的數據和資料，部門亦已啟動重大事件調查及災難支援系統，亦即俗稱「超級電腦」協助跟進工作。現階段的主要調查目的共有2個：第一是尋找JPEX詐騙網絡的幕後主腦，第二是盡全力追截贓款。

人員指，截至本周二(26日)，部門已拘捕參與詐騙網絡的14名男女，他們大多數為與JPEX串連的場外找換店(OTC)負責人及職員，經調查後，部門鎖定相關網絡內較為核心的人士，並在周二至昨日(28日)聯同澳門執法部門採取聯合行動。期間，澳門執法部門在當地拘捕2名分別姓盧及姓何(俱29歲)男子，前者報稱網絡工程師，人員從其手中檢獲總值600萬港元的賭場籌碼、名錶及約7萬港元現金；另從後者起出50萬港元賭場籌碼，另凍結他存有300萬港元的賭場戶口。同時，執法部門凍結另一名在逃男子的賭場戶口，內裏約有520萬港元。

本港方面，執法部門取得法庭搜令，搜查6個目標單位，並在其中一個目標單位內，拘捕一名姓鄧(28歲)男子，從屋內檢獲約88萬港元現金和2隻名錶，並且發現一批足以堆滿浴缸的文件，文件均經碎紙機、火及懷疑漂白水毀壞。人員又在澳門被捕的盧姓男子於本港的住所，檢獲現金、金條和名貴手錶，總值約870萬港元，以及在另外2個目標單位檢獲大量文件，包括印有JPEX字樣，未經有關公司授權的信用卡，拘捕另一名姓黃(28歲)男子。總結而言，過去3日的行動中，兩地執法部門共拘4人，檢獲或凍結總值2,400萬港元的資產。

人員正在全力追查涉案虛擬資產的去向，並已鎖定其他疑人身份，惟部分涉案人士已離開香港，部門將積極透過國際協作緝捕有關人士歸案。另外，部門歡迎證監會建議，設立專門的情報交流渠道，並已舉行會議，商討如何具體落實新機制。人員強調，由於JPEX詐騙網絡非常龐大及複雜，現時只是調查工作的初始階段，未來要處理大量調查工作，包括陸續與受害人錄取口供。另外，相關人士在現時仍堅稱JPEX是正當投資平台，希望隨着案件公布調查進度，可以令公眾了解實情，更加審慎行事。