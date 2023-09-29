8月零售業銷貨總額錄324億元　按年升13.7%

政府統計處今日(29日)公布最新零售業銷貨額數字，今年8月零售業總銷貨價值的臨時估計為324億港元，較去年同月上升13.7%；今年8月零售業總銷貨價值的修訂估計，則較去年同月上升16.7%；若與去年同期比較，今年首8個月零售業總銷貨價值的臨時估計上升19.3%。政府表示，受惠於訪港旅客人數進一步上升，零售業總銷貨價值在8月繼續錄得明顯的按年升幅。

今年8月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔7.3%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為24億港元，較去年同月下跌9.0%。今年7月的零售業網上銷售價值的修訂估，則計較去年同月上升1.6%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌5.6%。扣除期間價格變動後，今年8月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月上升11.0%。今年7月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月上升14.2%。與去年同期比較，今年首8個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計上升17.3%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年8月與去年8月比較，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物的銷貨價值上升57.2%。其次為其他未分類消費品，銷貨價值上升23.4%；服裝上升40.0%；百貨公司貨品上升14.9%；藥物及化妝品上升42.9%；鞋類、有關製品及其他衣物配件上升24.2%；書報、文具及禮品上升10.2%；中藥上升32.0%；以及眼鏡店上升22.4%。

另一方面，今年8月與去年同月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.0%。其次為食品、酒類飲品及煙草銷貨價值下跌1.4%；電器及其他未分類耐用消費品下跌15.9%；汽車及汽車零件下跌5.8%；燃料下跌15.5%；以及家具及固定裝置下跌15.1%。截至今年8月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.8%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.0%。