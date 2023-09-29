取消下屆區會主席及副席酬金　政府每年慳逾2500萬

區議會年底進行換屆選舉後，新一屆體制大為改變。政府擬為來屆，即第7屆區議員設立專項撥款，以提供實報實銷的開設和結束辦事處開支償還款額，以及取消只適用於區議會主席及副主席的酬金和津貼項目，區議員薪酬則按現行機制按甲類消費物價指數在過去一年內的變動作年度調整，並於2025年啟動檢討。

區議員每屆可以按實報實銷方式，獲發還開設和結束辦事處開支償還款額。實報實銷的結束辦事處開支償還款額在2007年引入，款額為每屆區議會任期72,000港元，用以支付結束辦事處所需的費用，包括區議員所聘員工的遣散費。開設辦事處開支償還款額方面，新任或連任但曾搬遷辦事處的區議員，金額為每名區議員每屆任期120,000港元。

政府表示，將繼續為第7屆區議員設立專項撥款，提供實報實銷的開設及結束辦事處開支償還款額，數額維持現有水平。預計來屆向區議員提供開設辦事處開支償還款額和結束辦事處開支償還款額涉及的開支總額為6,661萬港元。

由於來屆區議會將由民政事務專員將出任區議會主席，亦不設副主席，因此所有現屆適用於區議會主席及副主席的酬津將予以取消，包括為區議會主席及副主席提供的相等於區議員酬金100%和50%的特別津貼，以及只供區議會主席支用的酬酢開支償還款額，預計每年平均可節省約2,544萬港元。區議員薪酬則按現行機制按甲類消費物價指數在過去一年內的變動作年度調整，並於2025年啟動檢討，相關調整會於相關財政年度的預算中預留所需款項。