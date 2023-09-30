外傭跳工嚴重　當局檢討現行政策

本港外傭供不應求，部分傭工更涉嫌中途違約跳工，早前新冠疫情下本港爆發嚴重「跳工潮」，令不少僱主苦無對策。根據入境處資料顯示，2021年共接獲2,833宗懷疑外傭跳工而拒批簽證的個案，較2020年被拒申請總數多出8倍。勞工處針對外傭「跳工」問題，今年亦重新檢討《職業介紹所實務守則》，並提出多項初步建議。

翻查資料，入境處在2021年首10個月，特別職務隊共處理了4,475宗涉「跳工」的外傭申請，當中已拒批了1,784宗外傭簽證申請，而全年則共接獲2,833宗懷疑外傭跳工而拒批簽證的個案，較2020年被拒申請總數多出8倍。入境處自2013年起，成立了有8人的特別職務隊，以全面打擊外傭「跳工」行為，高峰期該隊有逾20人。就跳工投訴方面，勞工處2017年至2021年間，共接獲涉及職業介紹所教唆外傭「跳工」的投訴個案，分別有15宗、9宗、17宗、29宗及177宗。勞工處亦曾指出，與入境處有合作打擊外傭「跳工」，疫情放緩後，收到有關「外傭跳工」的投訴已較之前減少70%。

針對外傭「跳工」問題，勞工處今年3月檢討《職業介紹所實務守則》，包括要求介紹所向外傭求職者，清楚解釋現行政策下，除因原來僱主外調、移民和逝世等指定原因提早終止合約，否則外傭在兩年合約期內，申請在港轉換僱主，通常不會獲批。同時亦會訂明，介紹所不應以金錢，誘使在職的外傭提早終止合約。