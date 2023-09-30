慢性病共治計劃基層須自費篩查　當局稱供負擔能力較高人士參加

醫務衞生局昨日公布「慢性疾病共同治理先導計劃」詳情。所有45歲或以上的香港居民如未有已知的糖尿病或高血壓病歷，便符合資格參加。血糖偏高人士可享有每年最多4次資助診症，而已患有糖尿病或高血壓者則可享有每年最多6次資助診症。在治療階段，政府會就每次診症資助166元診症費，參加者須支付的共付額由家庭醫生自行釐定，政府建議的診症共付額為每次150元。

基層醫療健康專員彭飛舟今早(30日)在電台節目表示，本港45歲以上人士，目前有3成患糖尿病或高血壓，當中1成7人屬隱性患者，推算未來10年本港將多100萬人患慢性疾病。計劃下，可鼓勵有關年齡層人士及早發現和治療慢性病，並配合社區康健中心服務，改善生活習慣和控制體重。

不過，即使獲政府資助，市民仍要就計劃支付部分篩查和治療費用。彭飛舟指，「共付模式」在本港屬於較新概念，當局期望市民作為個人健康主要負責人，亦要負擔部分費用，問到會否考慮綜援人士可免費參與計劃，他指公營服務會首先照顧基層市民，低收入的基層市民可繼續使用公營醫療服務。

同場的醫務衞生局策略採購統籌處總監張偉麟則提到，若參加者確診糖尿病或高血壓，每年最多可享有6次資助診症。按一般慢性疾病患者每3個月覆診一次而言，每年6次資助診症是足夠。政府會向家庭醫生發放每名參加者105元的季度藥物資助，獲處方名單藥物的市民毋須支付藥費。他又指，先導計劃是公營和私營服務之間的平台，供有較高負擔能力的市民參加。