涉誤殺圓方管道兩工人　大判工程經理保釋遭拒押10.5覆核

西九龍柯士甸道西港鐵圓方一地盤於周日(24日)發生奪命工業意外，兩名男工人疑吸入硫化氫中毒死亡。執法部門早前先後拘捕涉案工地的二判及大判工程項目經理，其後分別落案起訴2人各1項誤殺罪，該工程經理今早(9月30日)被解往屯門裁判法院應訊。被告暫毋須答辯，控方申請押後至12月27日於九龍城法院再訊，以等候進一步調查。裁判官最終批准押後，辯方有替被告申請保釋但遭拒絕，被告須還押。被告將於10月5日到九龍城裁判法院進行保釋覆核。

被告葉禮彬(40歲)，報稱公司經理。他被控1項誤殺罪，指他於2023年9月23日至9月24日之間，首尾兩日包括在內，在油麻地柯士甸道西1號圓方金門地盤演藝綜合劇場及地庫延伸部份L2內，非法殺死男子劉浩祥及郭伙記。身型短袖裇衫，身型較瘦削的被告，聽取控罪詳情後表示明白。據悉，被告的公司是獲港鐵聘用在該處進行工程，並再分判予沈玉權的公司，及由沈的員工進行工程。當日獲悉該些員工曾到現場工作後，被告亦曾到過現場了解。

資料顯示，執法人員於案發當日上午7時許接獲二判沈玉權報案，指該兩名男工人劉浩祥(63歲)及郭伙記(61歲)在涉事地盤地下管道工作期間暈倒。救援人員趕赴現場，該兩名男子獲消防救出時昏迷，被送往伊利沙伯醫院治理，分別於當日上午8時47分及8時52分被證實死亡。經調查後，於周三(27日)拘捕沈，指他涉嫌罔顧僱員的安全及健康，違反《職業安全及健康條例》。人員經進一步調查後，沈於周四(28日)再涉嫌因誤殺而被拘捕。人員同日在沙田區內，亦以涉嫌誤殺拘捕大判工程經理葉禮衫。沈於昨日(29日)已被解往九龍城裁判法院應訊，其案件亦獲押後至12月27日再提訊。

案件編號：TMCC 2204/2023