政府重申關愛隊成員參選區會需停職　資源不能用於選舉

對於部分關愛隊成員或參與區議會選舉，外界質疑隨時涉及公帑助選。政府強調當局成立關愛隊時已制訂一套適用選舉的工作指引及安排，關愛隊除了有責任提醒市民投票，不能以關愛隊成員身份參與任何選舉，亦不會以關愛隊資源用於選舉。

實際上，民政事務總署在一周前發出指引，要求關愛隊成員如果參選區議會，需停職避嫌。民政及青年事務局局長麥美娟今日(30日)出席一個活動時表示，如果關愛隊成員報名參與年底的區議會選舉或成為選舉代理人，他們需要暫停關愛隊職務，避免令人誤會工作牽涉某人的競選活動。如果關愛隊成員呼籲市民投票，他們一定不能夠參與任何一名候選人的競選宣傳活動。

被問及民主黨計劃派人參選區議會時，麥美娟指很多人對區議會選舉有許多想法，在重塑區議會下，希望真心熱心服務的愛國者可以從多渠道進入區議會。她強調任何愛國者只要能夠真心實意為市民做事，當局都歡迎他們參選。

有建議關愛隊協助照顧者隱蔽個案，她指關愛隊成員有一定地區服務經驗及資歷，如果社區有需要，包括特殊個案，相信關愛隊樂意協助。她表示，關愛隊都要有績效表現，需要建立通訊網絡，因此會透過單張等宣傳，期望私人地方及屋苑可以配合關愛隊探訪，找出有需要個案轉介部門跟進。

對於早前世紀黑色暴雨後，政府開放讓有需要市民申請緊急援助金，該局至今收到1600多個申請，近1000宗已發放援助金，每宗個案可獲3000港元。