十一長假首日僅75團訪港　旅客指過關時數縮短因人流減

內地一連8天的十一長假期昨日(29日)展開，香港旅遊業議會今日(29日)表示，昨日入境旅行團約有75團；而根據入境處最新入境數字，昨日有逾29萬人次經各口岸入境本港，較今年五一假期首日逾31萬下跌6%。其中，在紅磡有部分提供內地團餐的酒樓，其旅行團客量明顯較上周六(23日)同一時段為少，有旅客指出來港時間較預期短，認為訪港內地客較疫前減少。

位於紅磡有提供團餐的食肆，昨日被發現門口有不少「吉枱」，店員以「靜到拍烏蠅」形容生意情況，旅行團數量明顯較上周六同時段少；至於尖沙咀廣東道一帶的奢侈品店門外，更一度未見排隊人龍。近年深受內地人歡迎的新熱點「舊油麻地警署」，昨日雖發現有不少自由行旅客排隊「打卡」，但有旅客指出景點人流不如預期。

此外，更有內地旅行團導遊透露，在5、6年前，每逢長假期，皇崗口岸排隊過關動輒便需6小時，惟昨日過關時間卻較預計短，認為旅行團數量不如預期多。有內地旅客亦透露，在港購物並非主要目的，因內地網購基本可買到所有貨物，相反來港主要是「走一走、玩一玩」。

旅議會表示，十一長假期首日適逢中秋節，但入境內地旅行團只有約75團，該會指出假期的首4至5天，一般為高峰期，內地團中「過夜客」及「不過夜客」佔比預計為6:4，但入境團數量較少的原因，相信與中秋在家吃團圓飯的傳統習俗有關，故預料未來數天的旅團量將逐漸增多，全年的入境內地團數量，則有望恢復至2018年約70%。