十一連中秋首日錄8.8萬入境人次　大三巴一帶今午實施人潮管制

適逢中秋節連住「十一」假期，較以往放多一日假，不少旅客乘機出遊。澳門方面公布，昨日(29日)中秋節正日，各口岸共有51.6萬人次出入境，當中入境旅客近8.8萬人次，2.7萬人經關閘過關，經港珠澳大橋亦有逾1.7萬人次入境。

踏入中秋連十一長假的第二日，截至早上11時，澳門出入境旅客有 5.7萬人次，其中 4.7萬人次旅客入境，主要經關閘和港珠澳大橋口岸過關。港珠澳大橋口岸方面，金巴排隊人龍逾千米，排至行人天橋位置，現場張貼告示提醒市民輪候時間達30分鐘或以上。金巴增發班次疏導人潮。

今日(30日)中午時分，澳門旅遊景點如大三巴牌坊、議事亭前地等一帶人流眾多，當中不少為「拖喼」的旅客。澳門當局公布，下午2時30分實施人潮管制，大三巴街行人只可單向上行前往牌坊，旅客要取道周邊的街巷離開。澳門旅遊及酒店業界人士推測，預料日均旅客可達11萬至12萬人次，當中以大灣區旅客為主。澳門酒店旅業商會理事長盧志良認為，受煙花表演、步行區試行等因素帶動，吸引內地客到訪，料今個檔期酒店入住率至少九成，澳門目前有4.7萬間酒店客房，相信可滿足旅客需求。