JPEX案兩骨幹澳門落網　傍晚抵港被捕扣查

虛擬資產交易平台JPEX詐騙案持續發酵，本港執法部門經追查後，過去數日再與澳門方面採取聯合行動再拘捕4人，其中2名骨幹成員在澳門落網，並已被移送至澳門檢察院。據了解，今日(30日)傍晚約6時，2名在澳門落網的疑犯將被押返港澳碼頭，本港執法部門以涉嫌串謀詐騙把他們拘捕並帶走調查。

澳門執法人員近日在新口岸某酒店房間，拘捕兩名姓盧及姓何(俱29歲)男子，涉嫌觸犯「犯罪集團」、「清洗黑錢」及「電腦詐騙」罪，二人分別報稱網絡工程師和找換店職員，據報屬場外交易負責人，人員在盧男身上，搜出600萬港元賭場籌碼、名錶及約7萬港元現金；另從何男身上檢獲50萬港元賭場籌碼，並凍結他存有300萬港元的賭場戶口，惟他們均拒絕合作及交代資金來源。此外，人員已鎖定一名在逃男子，以及凍結其博彩帳戶內約520萬港元資金。

案件至今，累計有2,417名受害人報案，涉款逾15億港元，並凍結超過9,600萬港元資產。全案目前共計18人被捕，全部均為香港居民。案件仍在調查，不排除有更多人被捕。