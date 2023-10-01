新行政總裁首要目標　推八達通手機支付　冀吸引年輕用戶

八達通面世多年，市民出街幾乎一人一卡在手。隨着電子支付愈趨普及，有聲音認為昔日領先的八達通，實體卡概念已過時，今起履新的八達通集團行政總裁應天麒接受本報訪問時表示，推動手機八達通普及是上任首要目標，「希望年輕一代，好快一人一張手機八達通」。他認為，現有手機版用戶中，約35%用家年齡低於30歲，而手機版學生八達通推出3個月以來，已吸納約兩成目標客群，認為手機八達通更符合年輕人使用習慣。

八達通全港滲透率高達98%，市面有超過2,000萬張八達通卡及產品流通，而八達通支付點總數已超過18萬個，包括約2.1萬名的士司機、125個街市近4,000個攤檔亦支援付款。八達通現時每日處理1,500萬宗交易，總交易額更高達3億元。

近年本地電子支付工具應運而生，單以近月發放的電子消費券為例，除了八達通，亦可揀支付寶香港、BoC Pay、PayMe from HSBC、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK等。面對競爭，曾在銀行業工作20年、在電子支付領域具深厚行政經驗的應天麒認為，相比之下，八達通並非單純「支付業務」，而是「用戶體驗業務」（user experience business）。

「唔使急，最緊要快」，應天麒以本地經典金句形容港人生活習慣，而八達通正恰到好處，使用簡單兼快捷，舉例搭車時，其他支付工具需要花6秒時間，先解鎖手機，再掃碼繳付車資，而八達通只需0.6秒，拍卡一「嘟」即可。而手機八達通能提供更佳體驗，例如手機無電可以「照嘟」。

八達通手機程式目前下載量約600萬次，應天麒表示，年輕一代使用比率逐步提升，約35%用戶年齡少於30歲。相比實體卡，手機用戶每月平均消費額高出六成；而網上消費總額亦較兩年前增長超過四成，「特別是年輕一代買online game（線上遊戲）」，可見手機八達通更受後生仔歡迎。

應天麒稱，要實現年輕人「一人一張手機八達通」，最重要是鎖定1995至2009年出生，以及2010年後出生的「Z世代」、「Alpha世代」。其中，八達通今年6月已推出為「Z世代」而設的手機版學生八達通，至今兩成目標客群已從實體卡轉用。至於「Alpha世代」，他們成長與智能電話出現完全重疊，生活非常依賴電子產品和互聯網，而手機八達通很可能是該世代的首個理財手機程式，可用於網上購物，海外旅行消費等。

此外，應天麒提到上任另一目標是「客去邊，八達通就去邊」。港人北上消費方面，中港通關帶動八達通銀聯卡使用增加，今年8月客戶數目是今年1月未通關時的3倍；而今年4月復活節期間所錄得的交易額，亦較今年初急增11倍。至於旅客南下，今年8月手機八達通及實體卡的激增三成，同期內愈來愈多旅客亦選用旅客版手機八達通，用戶人數及交易額升近6倍及10倍。

為吸引港人外遊時使用八達通消費，八達通早前已推出優惠，由即日至今年年底，內地及海外使用八達通銀聯二維碼消費，可豁免1%外幣交易費用。