60年樓梯舖逃過結業命運重生　手雕麻雀技藝延續

車水馬龍、人來人往的佐敦道上，一個不起眼的樓梯底，寄居了一間不足100平方呎的小舖。和旁邊殘舊的舖面截然不同，午後陽光灑落在新簇簇的白色店面上，照亮了一排排陳列在玻璃櫃裏的手雕麻雀、和躬身在玻璃櫃上專注雕刻麻雀的標記麻雀老闆景叔。標記麻雀去年10月在社交媒體上宣布即將結業，因屋宇署指其樓梯舖違反建築物條例；面臨清拆危機，景叔「食唔安瞓唔落」，幸好最後重新修葺店舖，今年5月終獲許可繼續經營，延續手雕麻雀的歷史任務。

標記麻雀的「標記」其實是景叔父親的名字，在佐敦開舖經營至今已逾60年，單是同一條街已搬舖4次，最終在樓梯底的現址落腳，經營了近30年。標記麻雀以前店面較寬闊，缺了一顆字的紅藍字白底招牌橫跨到大廈樓梯的上方，陳列手雕麻雀的玻璃櫃，除了靠着店內牆身，旁邊樓梯對出幾格階磚亦是店舖範圍，放置了另一個玻璃櫃，若要上樓就必然會經過景叔的店舖，明顯屬舊時設計。

以前可以將工作枱連矮身玻璃櫃放在店舖對出的幾格階磚上，重新裝修後矮身玻璃櫃打直放在店門，留下一個身位讓景叔坐在門口工作。若有客人來時，景叔便會起身讓出通道，讓客人走入店內。而樓梯旁的玻璃櫃亦搬回店內，一幅牆隔開樓梯與店舖，劃出了一個不足100平方呎的舖位；重新打造的招牌沒有缺字，規範地掛在小店上方。

樓梯舖買少見少，手雕麻雀店更是碩果僅存。去年突然接獲通知店舖違規時的景叔非常擔心，茶飯不思，「瘦咗好多，褲頭都少咗兩個碼！」當時擔憂無法繼續經營下去，相信已無法在同區找到類似舖位，搬舖又怕流失熟客，景叔亦不想退休，對年屆70歲的他來說，手雕麻雀除了是興趣也是精神寄託，既然有心有力，希望可以裝修後原址保留，繼續承傳這項手工藝。

皇天不負有心人，屋宇署派人到場與景叔協商，最後加裝防火牆、拆除僭建物等，耗時7至8個月，寧願花費不菲去大改裝，符合各種規例後終可延續店舖壽命。雖然店舖面績細了、擺貨少了，但景叔終重展笑顏，「你畀我做十年八年，做得到我一定做！」，繼續接待來自世界各地的旅客購買手雕麻雀。

在一個日常的午後，斜陽餘暉為店內地磚劃出半明半暗的分界，景叔坐在店門，亮起自製的鐵罐小燈泡，為雕刻麻雀照明；肩摩轂擊的街邊，他專注為麻雀刻上一字一圖，新穎光鮮而細小的店舖，代表的是傳承工藝逾半世紀的老調情懷。