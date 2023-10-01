開設社交平台宣傳手雕麻雀　外國遊客慕名到訪

想延續手雕麻雀精神，景叔除密密雕牌外，亦有開設網上社交平台宣傳，更吸引了一眾外國遊客熱愛，重現香港本土風情。訪問當日，不乏外國遊客入內查詢手雕麻雀，而其中一款「看門口」的人氣手雕牌，便是為迎合母親節而製作的「最靚媽媽」，另外又有多款12生肖圖案和慶節圖案的麻雀深受遊客歡迎。

景叔店面貼着不少媒體報道，有中有英，甚至連日本雜誌也有。訪問短短兩小時，已有5至6名外國遊客「捧場」，專門客製特別圖案或名字等，令訪問時間延長不少。期間，景叔不少存貨亦被買走，包括最受歡迎的「最靚媽媽」，連同愛心圖案一套5隻，別具意義。

景叔指出，早前在子女協助下開設了社交媒體專頁，大部分外國遊客均是透過社交媒體聯絡他訂製產品，而近年媒體亦多了報道宣傳，年青人開始留意懷舊工藝，他亦為此開班授課，教人手雕麻雀傳承工藝。

疫情前景叔一個月也會開辦幾次工作坊，復常後教班工作也恢復。早幾個月又曾到大學教班，不少外國和內地留學生也有到場學雕麻雀，景叔笑稱：「一係講英文，一係講國語，好在有同學翻譯，如果唔係我唔掂！」說起以前曾教一群外國人的經歷，景叔更眉飛色舞：「一路飲酒，一路雕麻雀，你睇唔出，外國人寫都寫唔到中文咁靚，雕出來幾靚呀！」