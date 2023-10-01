東方日報A1：東方之珠不再璀璨　黃金周旅團慘淡

黃金周不似預期，截至昨晚9時，單日僅32.2萬人次入境，旅團慘淡，食肆零售業黯然。內地一連8天10‧1黃金周前日展開，香港旅遊業議會主席徐王美倫表示，當日入境旅行團約有75團，相信與中秋在家吃團圓飯的傳統習俗有關，預料未來數天的旅團量將逐漸增多。不過，紅磡部分有提供內地團餐的酒樓指，旅行團客量明顯較以往周六同一時段減少，有店員不諱言「靜到拍烏蠅」；有內地導遊透露旅行團數量不如預期多；有內地旅客透露，在港購物並非主要目的，又旅遊景點人流並不多。

截至昨日晚上9時，約82.5萬多人次出入境，入境方面約有32.2萬多人次，出境人次則約50.3萬多。經羅湖口岸入境人次最多，有約6萬人次；其次是落馬洲支綫口岸，有約5.9萬人次。高鐵西九龍站入境有約4.8萬人次；深圳灣口岸入境約有3.9萬人次；機場入境約有3.4萬人次；港珠澳大橋口岸則有約3.3萬人次入境本港。旅遊業監管局則表示，截至昨日上午8時，共接獲501個內地入境旅行團登記在10‧1黃金周假期期間訪港，涉及內地旅客約1.5萬人次，當中164團已在昨日到港，涉及內地旅客約4,700人次，整體秩序良好。

不過，以往內地旅客人頭湧湧的地區，人流卻較預期少。據本報記者所見，土瓜灣崇光街用膳時段所停泊的旅巴數目亦不多，最多同時只有3輛停泊。不少紅磡區有提供團餐的食肆昨午亦不多旅行團，其中有食肆門口空枱處處，店員以「靜到拍烏蠅」形容昨日假期的生意，並指旅行團數量明顯較以往同時段少。街坊易先生表示，近日明顯看到旅客大幅減少，亦甚少看到有相關政府官員前來視察。

此外，有內地旅行團導遊透露，在5、6年前，每逢長假期，皇崗口岸排隊過關動輒便需6小時，惟前日過關時間卻較預計短，認為旅行團數量不如預期多。其中位於尖沙咀廣東道一帶的奢侈品店門外，前日下午一度未見排隊人龍。有內地旅客透露，在港購物並非主要目的，因內地網購基本可買到所有貨物，相反來港主要是「走一走、玩一玩」。至於近年深受內地人歡迎的新熱門景點「舊油麻地警署」，雖發現有不少個人遊旅客排隊「打卡」，但有旅客指出景點人流不如內地一些景點摩肩接踵。

旅議會表示，10‧1黃金周首日適逢中秋節，但入境內地旅行團只有約75團，該會指假期的首4至5天，一般為高峰期，內地團中「過夜客」及「不過夜客」佔比預計為6：4，但入境團數量較少的原因，相信與中秋在家吃團圓飯的傳統習俗有關，故預料未來數天的旅團量將逐漸增多，全年的入境內地團數量，則有望恢復至2018年約70%。

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