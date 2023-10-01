打擊新界南中秋假期藥駕酒駕　拘捕18人包括印度漢　　

新界南總區執法人員於上周六(9月30日)至今日(10月1日)凌晨在區內進行打擊藥後駕駛及酒後駕駛行動，在各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並合共向約1400名駕駛人士進行酒精呼氣測試，以打擊中秋節長假期期間酒後和藥後駕駛等罪行。

行動期間，人員一共拘捕16名本地男子、1名持香港身份證的印度裔男子及1名本地女子，年齡介乎23至64歲，分別涉嫌「酒後駕駛」、「未獲授權而取用運輸工具」、「在口腔液含有任何濃度的指明毒品下沒有提供血液樣本已作化驗」、「無第三者保險而使用汽車」、「駕駛未獲發牌的車輛」、「不小心駕駛」、「違反學習駕駛執照條件」及「通緝人士」。

另外，人員於上周三(25日)起一連六日在區內進行執法行動，打擊超速駕駛及非法改裝車輛等罪行。行動中，人員發現51輛私家車及5輛電單車懷疑非法改裝，涉嫌違反《道路交通（車輛構造及保養）規例》，有關車輛已被扣留在大欖涌車輛扣留及檢驗中心待進一步檢驗。另外，人員亦向20架車輛發出欠妥車輛報告。人員在行動中合共偵測到56部車輛超速行駛並作出票控，並就其他交通違例事項發出688張定額罰款通知書及32張傳票。