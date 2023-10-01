煥然懿居第三座預售標示主力牆位置　另加強網絡保安防資料外洩

早前將軍澳日出康城有業主爆出清拆主力牆事件引起社會關注，市建局「首置」項目煥然懿居第三座，團隊針對「第三座」單位的預售計劃，試行多項新措施，當中包括首度在住宅物業的售樓說明書及示範單位的平面圖，額外增加有關單位結構牆及柱位置的標示，以及首次在「首置」項目提供廚櫃顏色和物料選項。項目於上月27日開始接受申請，售樓處和示範單位設於長沙灣「映築」商場一樓，亦同日開放予市民參觀。

截至昨日(9月30日)，市建局收到超過900份申請表，並累計有超過960名市民參觀示範單位。為了提升首次置業的市民對依法進行單位間隔改動工程的意識，市建局團隊在徵詢相關法律意見後，在「煥然懿居 第三座」的售樓說明書及示範單位試行新措施，在符合《一手住宅物業銷售條例》的要求下，於住宅物業平面圖額外標示每個單位的結構牆及柱的位置，並以黑色「斜紋」方式標示結構牆及柱，及在圖例作文字說明，讓公眾更清晰了解結構牆及柱的位置，加強他們對單位結構布局的認知。大廈公契亦列明業主不能在單位進行任何違例建築工程，包括移除或更改任何室內及外牆的結構，確保業主明白現行法例的要求，保障樓宇安全。

除了提升物業資訊外，今次260個單位皆設有房間，並無開放式單位，大約一半單位為兩房及三房戶型，另一半單位為一房戶型，讓買家按需要和負擔能力而選擇。煥然懿居第三座亦與時並進，引入多項「智慧」生活設施，團隊研發「智能家居」手機應用程式，住戶在入伙後只需下載有關應用程式，就可檢視多項家居資訊和數據。每戶大門亦裝設「智能電子門鎖」，除了一般的密碼鍵盤外，住戶可透過指紋和門卡辨識解鎖。

煥然懿居第三座超過九成申請者是透過網上遞交申請表，涉及超過1.8萬名申請者的個人資料，團隊並已採取一切可行措施，減低資料外洩的風險。由於「首置」的申請表格需要申請人填報住址、出生日期、身份證號碼、每月家庭總收入以至總資產淨值等個人資料，市建局已委託獨立網絡安全顧問為網上申請系統進行獨立安全性測試，並實施多重保安措施，包括為所有申請人經網上申請表格填報的個人資料進行加密，才輸入到中央數據庫；隨後整個數據庫會作第二重加密，藉此雙重數據加密的方式，盡量減低個人資料洩漏的風險。

項目的申請期將在10月18 結束，預計在今年11月底進行電腦隨機排序，以定出所有申請者的優先次序號碼，並視乎申請宗數和處理進度，預計在明年3月展開揀樓程序。