土瓜灣午後突迎逾百遊客　塞滿崇安街居民難出入

中秋節夾十一長假來到第3天，往年同一時間本港街頭人潮如湧，來到新冠疫情後復常的今天(10月1日)上午街上人數寥寥可數，直至正午過後，土瓜灣才湧現多個旅行團，崇安街一帶街道突然被堵塞，影響居民出入，而在場僅有一輛執法部門車輛戒備。

東網記者上午約11時在土瓜灣崇安街附近巡視時，僅有約5個旅行團到達，合共約80人前往專門接待旅行團的中式酒樓嘉樂軒進膳。由於當時人數不多，故未有影響區內市民出入，附近商店亦有派員維持秩序，但現時未有旅監局職員到場，僅有一輛執法部門車輛在場戒備。

至下午12時許，情況隨着多個旅行團到達而轉變，在約20分鐘內有約10團到達崇安街一帶，人數超過100人。訪港旅客李小姐認為整體行程安排不錯，餐廳並不擠迫，指自己現時未有準備去購物。坐在戶外等待旅遊巴的旅客周先生則指，自己候車不算很久，同樣認為安排不錯。

不過，由於突然大量遊客抵達崇安街一帶，儘管有商店職員嘗試維持秩序為區內居民開路，但因人數眾多令行人路變得擁擠，附近居民難以進出。住在附近的市民鍾先生更一邊行，一邊「拖實」小朋友，以防被人潮淹沒。距離住所雖只有數步之遙，但鍾仍多次停步，待旅客清出通道，他直言旅行團對他生活有影響。