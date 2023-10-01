西營盤中山紀念公園男子墮海　獲救昏迷送院

西營盤有人墮海。今晨(10月1日)11時58分，中山紀念公園的海濱長廊，有一名年約20歲男子墮海，一名熱心男途人見狀，跳入海中救人，同時有市民將附近的水泡拋入海中，惜事主未幾在海中沒頂失蹤。

救援人員接報趕至現場，其中消防派出蛙人落海搜救。經一番搜索後，蛙人救起事主，惟他已陷入昏迷，由救護車送院搶救。

事主父母亦在場了解情況，期間憂心忡忡，而落海救人的熱心男子手部擦傷，在現場接受初步治理。現場消息指，事主早前因電腦發生故障損失資料，其後表現悶悶不樂。據了解，有人帶同電腦到上址跳海。事主墮海原因有待進一步調查。

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