政Whats噏：稱生意周轉不靈　民主黨前區議員韓俊賢Fb求借錢

近來盜用社交帳號呃錢嘅個案愈嚟來愈多，過去都有唔少名人被人盜用帳號借錢，但事實上政圈都有唔少人因為周轉不靈要問人借錢。尋日下午1點半左右，民主黨成員韓俊賢話自己有臨時嘅生意問題需要周轉，強調貼文唔係被人盜用帳號，希望可以有街坊出手相助，之後會原銀奉還不特止，仲會送上手繪字圖，報答大家危難之際嘅襄助咁話。

韓俊賢曾經係葵青區議會長青選區議員，喺2021年民主派區議員辭職潮嘅時候辭咗職。佢尋日(9月30日)凌晨3點已經出過貼文話需要借錢周轉，不過今日（1日）中午時分瀏覽Facebook(Fb)時未見該貼文，佢之後喺尋日下午1點半左右，再出貼文澄清借錢唔係被人盜用帳號，而係真係需要周轉咁話。

咁究竟發生咩事呢？佢喺尋晚9點左右再出貼文，話係因為佢一個外國嘅生意合夥人同啲貨運物流貨倉等聯絡，由於語言不通而導致貨款誤傳、重複課款，導致週轉問題，而佢決定接手相關事宜，尚欠大約5,000蚊左右，佢再次強調呢件事唔係詐騙，只係自己耗盡手頭資源，惟有「厚顏再問」，而佢透露經過街坊第一輪熱心贊助之後，大約仲要4千蚊左右啦。

佢話因為呢件事導致情緒好差，件事完結咗之後會對出手相助嘅街坊原銀奉還加送上手繪字圖，又話事情解決後會刪除貼文，希望可以過到呢個難關。