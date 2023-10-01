維港十一煙花匯演　星光大道聚千人　旅客直言極期待

距離十一煙花匯演尚有數小時，星光大道等尖沙咀海旁一帶卻已水洩不通，現場逼滿過千人潮等待欣賞煙花。有攝影發燒友於今日(10月1日)中午到海旁，當時已經有過百人提早到場霸定靚位，部分人更在昨日(9月30日)晚上已前來通宵等候，亦有內地旅客表示十分期待親睹本港煙花匯演。

尖沙咀半島酒店對出的梳士巴利道及附近彌敦道一帶行人路，東網記者於下午4時到場視察已見人頭湧湧，人人「身貼身」向尖沙咀海旁進發，在場有執法人員需間歇封路，原本兩分鐘的路程，記者需要10分鐘才在擠擁下到達，相信眾人都已覓得好位置觀賞晚上9時的煙花匯演。

在星光大道一帶，有逾500個腳架布滿海旁，人人都擔着雨傘，抵受着陽光下等看煙花。其中，攝影發燒友余先生表示，正午12時已經到達海旁，當時已經有多支腳架正「霸位」，指部分人昨晚已前來排隊，而他雖能得到熱門位置拍攝，但未算最靚的位置，自己亦準備櫈仔、雨傘、小風扇及數支水，但他笑指近日天氣特別熱，「要就住咁飲水」。

對於仍要等數小時，余認為十分值得，因本港過去多年沒放大型煙花，希望今次拍攝到盛大的畫面。他又提到，今晚煙花的效果未必最佳，因日間煙霞較多，煙花或稍被遮蓋，未必太清晰，希望晚上的情況會有改善。

在場的羅小朋友則指，過去只能通過電視看煙花，一直都很想親眼看，因此趁今年復辦，遂要求家人帶她到尖沙咀欣賞，期望能感受煙花於面前爆開的聲畫。另有廣州來港的旅客列小姐稱，今次來港的時間剛好配合十一煙花匯演，故便來湊熱鬧，欣賞過去只能隔着電視、未曾親睹的煙花匯演。